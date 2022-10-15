PREVIEW: BURNLEY V SWANSEA CITY
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PREVIEW: BURNLEY V SWANSEA CITY

14/10/2022
News
3 min read

Clarets return to Turf Moor for Swans visit

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Premier League table
Full table
POSTeamPLPTS
18WH3839
19BUR3822
20WOL3820