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News
PREVIEW: BURNLEY V ROTHERHAM UNITED
01/11/2022
News
3 min read
Clarets host Millers in midweek Turf Moor clash
Premier League table
Full table
POS
Team
PL
PTS
18
WH
38
39
19
BUR
38
22
20
WOL
38
20
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Premier League table
Full table
POS
Team
PL
PTS
18
WH
38
39
19
BUR
38
22
20
WOL
38
20