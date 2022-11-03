PREVIEW: BURNLEY V ROTHERHAM UNITED
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PREVIEW: BURNLEY V ROTHERHAM UNITED

01/11/2022
News
3 min read

Clarets host Millers in midweek Turf Moor clash

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Premier League table
Full table
POSTeamPLPTS
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19BUR3822
20WOL3820