Shop
Tickets
Hospitality
Burnley
Latest
Matches
Clarets+
Squad
Memberships
COMMERCIAL
Fans
Support and FAQ
Search
Share
News
PARKER'S PRE-MATCH POINTS: PALACE (A)
10/02/2026
News
3 min read
Clarets boss looks ahead to Selhurst Park trip
Premier League table
Full table
POS
Team
PL
PTS
18
WH
26
24
19
BUR
25
15
20
WOL
25
8
Related news
View all
Related news
View all
MATCH PREVIEW: CRYSTAL PALACE V BURNLEY
SUPPORTER INFORMATION: CRYSTAL PALACE V BURNLEY
TALKING POINTS PRE CRYSTAL PALACE (H): LAURENT
Premier League table
Full table
POS
Team
PL
PTS
18
WH
26
24
19
BUR
25
15
20
WOL
25
8