PARKER'S PRE-MATCH POINTS: BRIGHTON & HOVE ALBION (A)
News

PARKER'S PRE-MATCH POINTS: BRIGHTON & HOVE ALBION (A)

02/01/2026
News
2 min read

Clarets boss previews Brighton trip

Related news

View all
PARKER'S POST-MATCH POINTS: BRIGHTON (A)

1 min read
18d
MATCH REPORT: BRIGHTON & HOVE ALBION 2 - 0 BURNLEY

1 min read
18d
MATCH PREVIEW: BRIGHTON & HOVE ALBION V BURNLEY

2 min read
19d
Premier League table
Full table
POSTeamPLPTS
18WH2217
19BUR2214
20WOL228