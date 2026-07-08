NEW CONTRACT FOR CHANDARANA
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NEW CONTRACT FOR CHANDARANA

08/07/2026
News
2 min read

Midfielder pens one-year extension

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POSTeamPLPTS
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2WOL2261
3RUG2241