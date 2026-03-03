MATCH REPORT: EVERTON 2 - 0 BURNLEY
News

MATCH REPORT: EVERTON 2 - 0 BURNLEY

03/03/2026
News
3 min read

Clarets fall to defeat on Merseyside

Related news

View all
PARKER'S POST-MATCH POINTS: EVERTON (A)

2 min read
21h
MATCH PREVIEW: EVERTON V BURNLEY

2 min read
2d
PARKER'S PRE-MATCH POINTS: EVERTON (A)

4 min read
2d
Premier League table
Full table
POSTeamPLPTS
18WH2926
19BUR2919
20WOL3016