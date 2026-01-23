Shop
Tickets
Hospitality
Burnley
Latest
Matches
Clarets+
Squad
Memberships
COMMERCIAL
Fans
Support and FAQ
Search
Share
News
LOTTERY LATEST: WEEK 2
21/01/2026
News
1 min read
Premier League table
Full table
POS
Team
PL
PTS
18
WH
22
17
19
BUR
22
14
20
WOL
22
8
Related news
View all
Related news
View all
MATCH PREVIEW: BURNLEY V TOTTENHAM HOTSPUR
TALKING POINTS PRE TOTTENHAM HOTSPUR (H): EDWARDS
VERTU MOTORS MATCH GUIDE: BURNLEY V TOTTENHAM HOTSPUR
Premier League table
Full table
POS
Team
PL
PTS
18
WH
22
17
19
BUR
22
14
20
WOL
22
8