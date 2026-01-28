"I'M SOMEBODY THAT ALWAYS GIVES 100%" SAYS WARD-PROWSE
News

"I'M SOMEBODY THAT ALWAYS GIVES 100%" SAYS WARD-PROWSE

28/01/2026
News
3 min read

Midfielder discusses Clarets loan move

Related news

View all
CLARETS CLINCH WARD-PROWSE LOAN DEAL

3 min read
10h
TICKETS: CHELSEA

2 min read
16h
TICKET DETAILS FOR FA CUP TIE WITH MANSFIELD TOWN

2 min read
18h
Premier League table
Full table
POSTeamPLPTS
18WH2320
19BUR2315
20WOL238