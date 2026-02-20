GALLERY: TRAINING AHEAD OF CHELSEA
News

GALLERY: TRAINING AHEAD OF CHELSEA

21/02/2026
News
1 min read

Training photos ahead of Saturday's game

Related news

View all
MATCH PREVIEW: CHELSEA V BURNLEY

3 min read
20h
SUPPORTER INFORMATION: CHELSEA V BURNLEY

1 min read
1d
TALKING POINTS PRE CHELSEA (A): ANTHONY

3 min read
2d
Premier League table
Full table
POSTeamPLPTS
18WH2624
19BUR2718
20WOL2710