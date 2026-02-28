GALLERY: TRAINING AHEAD OF BRENTFORD
News

GALLERY: TRAINING AHEAD OF BRENTFORD

28/02/2026
News
1 min read

Training photos ahead of Saturday's game

Related news

View all
HIGHLIGHTS | BURNLEY V BRENTFORD

4h
TALKING POINTS POST BRENTFORD (H): FLEMMING

3 min read
5h
PARKER'S POST-MATCH POINTS: BRENTFORD (H)

1 min read
5h
Premier League table
Full table
POSTeamPLPTS
18WH2825
19BUR2819
20WOL2913