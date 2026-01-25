GALLERY: BURNLEY V TOTTENHAM HOTSPUR
News

GALLERY: BURNLEY V TOTTENHAM HOTSPUR

24/01/2026
News
1 min read

All the action from Turf Moor

Related news

View all
REPLAY | BURNLEY V TOTTENHAM HOTSPUR

2h
HIGHLIGHTS | BURNLEY V TOTTENHAM HOTSPUR

4h
TALKING POINTS POST TOTTENHAM HOTSPUR (H): TUANZEBE

2 min read
8h
Premier League table
Full table
POSTeamPLPTS
18WH2320
19BUR2315
20WOL238