Shop
Tickets
Hospitality
Burnley
Latest
Matches
Clarets+
Squad
Memberships
COMMERCIAL
Fans
Support and FAQ
Search
Share
News
GALLERY: BURNLEY U18S V CHARLTON ATHLETIC U18S
20/02/2026
News
1 min read
Action shots from memorable night in Leyland
Development League table
Full table
POS
Team
PL
PTS
10
LEE
14
18
11
BUR
16
17
12
DER
16
17
Related news
View all
U18S MATCH REPORT: BURNLEY 2-0 CHARLTON ATHLETIC
U18S PREVIEW: BURNLEY V CHARLTON ATHLETIC
Related news
View all
U18S MATCH REPORT: BURNLEY 2-0 CHARLTON ATHLETIC
U18S PREVIEW: BURNLEY V CHARLTON ATHLETIC
Development League table
Full table
POS
Team
PL
PTS
10
LEE
14
18
11
BUR
16
17
12
DER
16
17