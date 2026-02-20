Shop
Tickets
Hospitality
Burnley
Latest
Matches
Clarets+
Squad
Memberships
COMMERCIAL
Fans
Support and FAQ
Search
Share
News
GALLERY: BLACKBURN ROVERS U18S V BURNLEY U18S
10/03/2026
News
1 min read
FA Youth Cup action at Ewood Park
Development League table
Full table
POS
Team
PL
PTS
11
DER
19
20
12
BUR
17
17
13
STO
20
10
Related news
View all
GALLERY: BURNLEY U18S V CHARLTON ATHLETIC U18S
U18S MATCH REPORT: BURNLEY 2-0 CHARLTON ATHLETIC
U18S PREVIEW: BURNLEY V CHARLTON ATHLETIC
Related news
View all
GALLERY: BURNLEY U18S V CHARLTON ATHLETIC U18S
U18S MATCH REPORT: BURNLEY 2-0 CHARLTON ATHLETIC
U18S PREVIEW: BURNLEY V CHARLTON ATHLETIC
Development League table
Full table
POS
Team
PL
PTS
11
DER
19
20
12
BUR
17
17
13
STO
20
10