Shop
Tickets
Hospitality
Burnley
Latest
Matches
Clarets+
Squad
Memberships
COMMERCIAL
Fans
Support and FAQ
Search
Share
News
BURNLEY’S FA YOUTH CUP JOURNEY TO DATE
08/03/2026
News
3 min read
Look back ahead of Tuesday night’s quarter-final
Development League table
Full table
POS
Team
PL
PTS
11
DER
19
20
12
BUR
17
17
13
STO
20
10
Related news
View all
TICKETS: FA YOUTH CUP V BLACKBURN ROVERS
Related news
View all
TICKETS: FA YOUTH CUP V BLACKBURN ROVERS
Development League table
Full table
POS
Team
PL
PTS
11
DER
19
20
12
BUR
17
17
13
STO
20
10