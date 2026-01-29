BENSON PENS MACCABI HAIFA DEAL
News

BENSON PENS MACCABI HAIFA DEAL

29/01/2026
News
1 min read

Winger returns from Swansea before heading to Israel

Related news

View all
ASHTON HEADS TO MARINE

1 min read
11h
PARKER'S PRAISE FOR JWP LOAN SIGNING

1 min read
12h
SONNE DEPARTS FOR SPARTA PRAGUE

1 min read
12h
Premier League table
Full table
POSTeamPLPTS
18WH2320
19BUR2315
20WOL238