Shop
Tickets
Hospitality
Burnley
Latest
Matches
Clarets+
Squad
Memberships
COMMERCIAL
Fans
Support and FAQ
Search
Share
News
2026 WORLD CUP CLARETS
09/06/2026
News
2 min read
Five Clarets set for 2026 World Cup action
Premier League table
Full table
POS
Team
PL
PTS
18
WH
38
39
19
BUR
38
22
20
WOL
38
20
Related news
View all
Related news
View all
2025/26 U21S SEASON REVIEW: PART TWO
CHARLIE ADAM ON PLAYER DEVELOPMENT, U21S SEASON, INTERNATIONAL CALL-UPS, AND MORE!
BURNLEY FC AND MANTIS XR LAUNCH INTERACTIVE CLUBHOUSE EXPERIENCE DURING DUDE PERFECT INTERNATIONAL YOUTH CUP
Premier League table
Full table
POS
Team
PL
PTS
18
WH
38
39
19
BUR
38
22
20
WOL
38
20