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News
2025/26 U21S SEASON REVIEW: PART TWO
09/06/2026
News
4 min read
Young Clarets improve in second half of campaign
Premier League 2 table
Full table
POS
Team
PL
PTS
27
BIR
20
17
28
BLA
20
14
29
BUR
20
13
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Premier League 2 table
Full table
POS
Team
PL
PTS
27
BIR
20
17
28
BLA
20
14
29
BUR
20
13